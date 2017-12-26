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26 декабря Вторник

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В Башкирии уничтожат более 2 тысяч игровых автоматов

ОБЩЕСТВО

В Башкирии уничтожат более 2 тысяч игровых автоматов Фото: из открытых источников

В Башкирии уничтожат более 2 тысяч игровых автоматов Фото: из открытых источников

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сотрудники полиции Салавата в течение трех лет при проведении оперативно-розыскных мероприятий изъяли из помещений подпольных казино города более двух тысяч единиц игрового оборудования.

В связи с тем, что бухгалтерские и правоустанавливающие документы на них отсутствовали, а владельцы не установлены, прокурор города потребовал в судебном порядке передать игровые автоматы в собственность государства для последующего уничтожения. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил их. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства, сообщает региональная прокуратура.

Теги: игровое оборудование
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