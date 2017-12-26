В Башкирии нашли и обезвредили взрывоопасный боеприпас времен Гражданской войны Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ В Башкирии нашли и обезвредили взрывоопасный боеприпас времен Гражданской войны Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане взрывотехники ОМОНа Росгвардии уничтожили взрывоопасный боеприпас времен Гражданской войны.

Предмет похожий на артиллерийский снаряд обнаружил на своем приусадебном участке при выполнении земляных работ житель села Узян Белорецкого района республики. Об опасной находке он сообщил в правоохранительные органы.

На место прибыли специалисты-взрывотехники ОМОНа Росгвардии. При обследовании боеприпаса саперы установили, что обнаруженный предмет является артиллерийским снарядом времен Гражданской войны со следами сильной коррозии на корпусе. Взрывоопасный снаряд с соблюдением всех мер безопасности росгвардейцы вывезли на поле и уничтожили путем подрыва.