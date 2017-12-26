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26 декабря Вторник

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В Уфе - 8 градусов, по Башкирии ожидается метель с ухудшением видимости

ОБЩЕСТВО

В Уфе - 8 градусов, по Башкирии ожидается метель с ухудшением видимости Фото: avtodorognik.blogspot.ru

В Уфе - 8 градусов, по Башкирии ожидается метель с ухудшением видимости Фото: avtodorognik.blogspot.ru

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в столице Башкортостана прошел небольшой снег, в отдельных районах сильный, наблюдались слабая метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат.

Сейчас в Уфе -8 градусов, идет небольшой снег. Днем ожидается -6, -11 градусов.

В последующие дни переменчивый характер погоды сохранится. Завтра, 27 декабря выпадение осадков продолжится. Температура воздуха ночью -13,-18, при прояснениях -18,-23 градуса. Днем синоптики также обещают снег, слабую метель, на отдельных участках дорог снежные заносы. Температура воздуха в дневные часы будет -4,-9 градусов

Теги: погода
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