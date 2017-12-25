Общественная палата Башкирии подписала Соглашения с НКО о взаимодействии и подготовке общественных наблюдателей на выборы Президента России Фото: пресс-служба ОП РБ







Общественная палата Башкирии подписала Соглашения с НКО о взаимодействии и подготовке общественных наблюдателей на выборы Президента России Фото: пресс-служба ОП РБ

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 25 декабря состоялось подписание Соглашений Общественной палаты Башкортостана (ОП РБ) с некоммерческими организациями о взаимодействии и подготовке общественных наблюдателей на выборы Президента Российской Федерации. Документы подписали Федерация профсоюзов РБ, Ассамблея народов Республики Башкортостан, Региональное отделение Ассоциации по защите гражданских и избирательных прав «Гражданский контроль», Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» и многие другие. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе ОП РБ.

В мероприятии приняли участие председатель ОП РБ Ольга Панчихина, член Общественной палаты РФ, замруководителя рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан, директор некоммерческого Фонда исследования демократии Максим Григорьев и председатель БРО Общероссийской общественной организации «Совет ОНК», руководитель временной рабочей группы ОП РБ по мониторингу реализации избирательных прав Олег Галин.

По словам Ольги Панчихиной, предметом, подписанного сегодня документа, станет взаимодействие Общественной палаты с НКО по вопросам повышения правовой культуры участников избирательного процесса, организации информационно-разъяснительной и просветительской деятельности в период проведения выборов, подготовки общественных наблюдателей.

Как отметил Максим Григорьев, роль Общественной палаты и некоммерческих организаций, подписавших Соглашения, — в осуществлении общественного контроля. У общественных наблюдателей должно быть независимое авторитетное мнение. По словам члена ОП РФ, все организации из сегодняшнего списка — авторитетные и нужные. Максим Григорьев поблагодарил всех собравшихся за то, что они примут участие в наблюдении на выборах. Еще одна важная работа, которую предстоит проделать Общественной палате совместно с избирательной комиссией региона, — организовать обучение наблюдателей, чтобы они понимали как вести наблюдение в полном соответствии с законом.

В ведомстве добавили, что 5 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий общественные палаты регионов правом в качестве субъектов общественного контроля выдвигать наблюдателей в избирательные комиссии. Сейчас Общественная палата РБ формирует корпус общественных наблюдателей из числа жителей с активной гражданской позицией, представителей некоммерческого сектора и общественных советов муниципальных образований для содействия обеспечению процедуры общественного наблюдения на выборах президента РФ.