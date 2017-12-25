МЧС по Башкирии держит на контроле традиционные места выхода рыбаков на лед Фото: Олег Яровиков МЧС по Башкирии держит на контроле традиционные места выхода рыбаков на лед Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На контроле Главного управления МЧС России по Башкортостану находятся 12 традиционных мест выхода людей на лед для подледного лова рыбы. Об этом на встрече с журналистами 25 декабря сообщил замначальника регионального МЧС, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Эдуард Идрисов.

Так, под пристальным вниманием спасателей находятся река Белая в Уфе (район Монумента Дружбы), река Уфа (микрорайон Сипайлово), озеро Шамсутдин в Бирске, озеро Банное в селе Кусимовский Рудник (Абзелиловский район), озеро Белое в селе Белое Озеро (Гафурийский район), озеро Кандрыкуль в селе Кандры (Туймазинский район), озеро Аслыкуль в деревне Алга (Давлекановский район), Туймазинское водохранилище (вхр.) в Туймазах (Туймазинский район), два места на Павловском вхр. в селе Павловка (Нуримановский район), Нугушское вхр. в поселке Нугуш (Мелеузовский район) и река Кама в селе Николо-Берёзовка (Краснокамский район).