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25 декабря Понедельник

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Уфу в вечерний час пик сковали девятибалльные пробки

ОБЩЕСТВО

Уфу в вечерний час пик сковали девятибалльные пробки Фото: Яндекс.Карты

Уфу в вечерний час пик сковали девятибалльные пробки Фото: Яндекс.Карты

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфу в вечерний час пик 25 декабря сковали девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты». Водители попали в «дорожный капкан» на проспектах Салавата Юлаева, Октября, улицах Революционной, Ленина, Кирова, Заки Валиди, Степана Кувыкина, Менделеева, Маршала Жукова, Войкова, Бирском тракте и других. Здесь скорость движения транспорта не превышает 10 км/ч. Практически парализованы бульвар Хадии Давлетшиной, улицы Бессонова, Комсомольская, имени Города Галле, 50 лет СССР, Рязанская, Шафиева, Трамвайная. Здесь скорость автомобилей не превышает 3 км/ч.

Портал «Яндекс.Карты» фиксирует по городу несколько ДТП, а также дорожные работы. Уровень пробок на 18.07 оценивается в девять баллов. В 18.37 заторы в городе достигли максимальной отметки — 10 баллов.

Теги: пробки
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