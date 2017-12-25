В УГНТУ открыли станцию контроля качества воздуха Фото: пресс-служба УГНТУ













В УГНТУ открыли станцию контроля качества воздуха Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

25 декабря 2017 года в Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоялось торжественное открытие станции контроля качества атмосферного воздуха.

Почетными гостями мероприятия стали: заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Ф.Ф. Яхин, директор Государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан «Управление государственного аналитического контроля» В.И. Сафарова.

«С принятием соответствующего закона для предприятий, которые загрязняют различные объекты, возникла задача организации мобильных комплексных станций контроля качества воздуха. Эта идея была инициирована в нашем университете на кафедре «Прикладная экология» и на сегодняшний день мы добились достаточно больших успехов, поскольку уже имеем пилотный образец. Мы предложили очень важное решение, которое будет востребовано и контролирующими органами нашей республики, и предприятиями, которые расположены на территории республики. Я уверен, что за такими станциями будущее», — отметил ректор УГНТУ Р.Н. Бахтизин.

В 2016 году по студенческой инициативе и в рамках развития опорного вуза была создана межфакультетская рабочая группа под руководством д.т.н. А,М. Сафарова, которая разработала технологию оперативного экологического мониторинга атмосферного воздуха, представляющую из себя взаимосвязанный комплекс следующих процессов:

— непрерывный контроль атмосферного воздуха студенческого городка УГНТУ;

— оперативное определение источников загрязнения с целью минимизации их влияния на окружающую среду;

— определение нарушения технологических процессов.

Концентрации неорганических компонентов измеряются каждые 3 минуты, органических — каждые 30 минут.

Станция оснащена устройством сбора, обработки и передачи результатов измерений. Полученные результаты формируются в таблицы.

В итоговой таблице указываются среднесуточные и максимальные разовые концентрации, соответствующие нормативы, превышения нормативов, а также время, в которое была зафиксирована максимальная концентрация каждого вещества.

Разработанная технология мониторинга атмосферного воздуха позволит не только оперативно получать аналитическую информацию о текущем состоянии воздушной среды, но и оперативно определять источник эмиссии.