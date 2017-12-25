Фото:

Фото:

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Москве на Донском кладбище состоялось открытие мемориальной доски 14 представителям башкирской интеллигенции, павших жертвами политических репрессий. Здесь в Общей могиле №1 покоится прах государственных, военных и общественных деятелей первой трети XX века, внесших значительный вклад в становление Республики Башкортостан и Советской России. Это Муса Муртазин, Хафиз Кушаев, Муллаян Халиков, Афзал Тагиров, Харис Юмагулов и другие выдающиеся личности.

Дизайн мемориальной доски выполнен молодым московским архитектором, уроженкой Хайбуллинского района республики Лилей Абдульменовой. На гранитной плите высечен список имен и фамилий, который венчает цветок курая.

Как сообщил агентству «Башинформ» руководитель Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге Азат Бадранов, в открытии мемориальной доски приняли участие башкирское студенчество Москвы, сотрудники Полномочного представительства Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации Олег Маликов и Марат Мирхайдаров, а также член Совета Федерации Рафаил Зинуров. Память погибших почтили минутой молчания. В завершение мероприятия приглашенный мулла прочел молитвы из Корана за упокой души усопших.

«Общая могила №1 Донского кладбища несет в себе тяжелый и глубокий смысл. Она примирила непримиримых соперников и противников, врагов и неприятелей, жертв и палачей. Так, например, расстрельные команды, следователи и иные лица, осуществлявшие политические репрессии, и сами вскоре вслед за своими жертвами обрели вечный покой на Донском кладбище, — отметил собеседник агентства. — В ходе мероприятия мною была рассказана история Донского кладбища и биография каждого, чье имя высечено на мемориальной доске».