Константин Толкачев обсудил развитие электронного образования с первым зампредом комитета Госдумы по образованию и науке Фото: пресс-служба Госсобрания РБ Константин Толкачев обсудил развитие электронного образования с первым зампредом комитета Госдумы по образованию и науке Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев провел рабочую встречу с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Олегом Смолиным.

По словам депутата Государственной Думы, в Башкортостане серьезно относятся к развитию электронного образования, которое имеет большие перспективы.

«Это шикарная возможность учиться по лекциям выдающихся профессоров, которые становятся всё более доступными для населения. С другой стороны, идет борьба за человеческий капитал, и самые талантливые ученики быстро получают предложения трудоустройства за пределами страны», — сказал Олег Смолин.

Председатель Госсобрания РБ отметил, что, по мнению экспертов, уже через несколько лет выдавать документы об образовании будут не классические университеты, а Google, Facebook и другие электронные ресурсы:

«Необходимо скорейшее обеспечение образовательных стандартов и программ электронного образования, его регулирование на государственном уровне», — сказал спикер регионального парламента.

На встрече также обсуждались вопросы качества образования в сельских школах. Константин Толкачев сообщил, что в Государственном Собрании создана соответствующая рабочая группа.

«Все дети должны иметь равные возможности для получения качественного образования. Это стратегическая задача как в масштабах республики, так и в масштабах страны. Одна из основных проблем сельских школ — нехватка учителей-предметников. Немало случаев, когда в малокомплектных школах учителя гуманитарного профиля ведут физику или химию. Разумеется, при таком совмещении дисциплин сложно говорить о качестве образования. В современном мире обновление всех отраслей знания идет очень быстро. В итоге зачастую не только школьное, но даже вузовское образование не успевает за развитием технологий. Чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, необходимо постоянно повышать свою квалификацию. Нам нужны выпускники школ, имеющие хорошую подготовку и способные впоследствии самосовершенствоваться», — отметил Константин Толкачев.