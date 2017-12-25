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25 декабря Понедельник

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В Подмосковье открыли монумент памяти крушения Ту-154 под Сочи, где погиб выпускник Уфимского училища искусств

ОБЩЕСТВО

В Подмосковье открыли монумент памяти крушения Ту-154 под Сочи, где погиб выпускник Уфимского училища искусств Фото: из открытых источников

В Подмосковье открыли монумент памяти крушения Ту-154 под Сочи, где погиб выпускник Уфимского училища искусств Фото: из открытых источников

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня, 25 декабря, спустя год после трагедии под Сочи, открыли монумент в память погибшим военнослужащим и артистам ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Памятник установили на федеральном военном кладбище в Мытищах.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. Артисты ансамбля, военнослужащие, журналисты и общественный деятель Елизавета Глинка («Доктор Лиза») летели на самолете Ту-154 Министерства обороны России в Сирию, поддержать военных в канун Нового года. Через несколько минут полета воздушное судно рухнуло в Черное море. Погибли 92 человека — все члены экипажа и пассажиры. Среди них был и выпускник Уфимского училища искусств Максим Иванов. У мужчины осталась жена и маленькая дочка.

Теги: авиакатастрофа, Сочи, Ту-154
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