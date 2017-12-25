Рамзил Ишсарин провел открытый урок для учеников Гимназии №20 им. Фатимы Мустафиной Фото: ИА «Башинформ» Рамзил Ишсарин провел открытый урок для учеников Гимназии №20 им. Фатимы Мустафиной Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Общественной приемной Дмитрия Медведева в Уфе состоялся открытый урок для учеников гимназии №20 им. Фатимы Мустафиной, который провел депутат Государственной Думы Рамзил Ишсарин. Мероприятие было организовано в рамках партийного проекта «Память и гордость в сердцах поколений». Народный избранник рассказал о работе в Государственной Думе и профильном комитете.

В рамках беседы парламентарий детально остановился на вопросах молодежной политики, рассказал о начальном этапе своей карьеры, школьных годах и учебе в вузе. В свою очередь, школьники поинтересовались у депутата: как можно сделать политическую карьеру и что для этого нужно? Отвечая на данный вопрос, парламентарий подчеркнул, что прежде всего следует проявлять активность, как в профессиональной, так и в общественной деятельности, школьном самоуправлении, работе молодежных общественных и волонтерских организациях. Но при этом ни в коем случае нельзя заниматься популизмом и давать невыполнимые, заведомо ложные обещания, заискивать перед людьми. Нужно быть открытым и честным, стремиться помогать окружающим.

Особый интерес у школьников вызвал процесс законотворческой деятельности.

«Законопроекты в первую очередь создаются для регулирования правоотношений в различных сферах деятельности, и, разумеется, они направлены в помощь людям. Как правило, создание законопроекта — коллективная деятельность, в которую вовлечены не только депутаты, но и профильные ведомства, министерства, общественники, — рассказал депутат. — Самые важные инициативы подлежат широкому обсуждению, рассматриваются различные точки зрения. Также отмечу, что все мы живем в современном, быстро изменяющемся мире, и часть законопроектов — это назревшие решения, соответствующие духу времени».

Рамзил Ишсарин является соавтором 18 законопроектов, часть из которых была создана совместно с Государственным Собранием — Курултаем РБ.