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25 декабря Понедельник

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Башкирия отправила гуманитарный груз для сирийских детей

ОБЩЕСТВО

Башкирия отправила гуманитарный груз для сирийских детей Фото: пресс-служба Единой России

Башкирия отправила гуманитарный груз для сирийских детей Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Гуманитарный груз для сирийских детей, собранный при участии единороссов Башкортостана, отправился в Екатеринбург. Дальше гумпомощь на спецборту Минобороны РФ будет доставлена в сирийский город Хмеймим, сообщили в региональном отделении партии.

К акции «Доброе сердце Башкортостана — детям Сирии» присоединились местные отделения «Единой России», каждое из них в среднем собрало порядка 60 килограммов продуктов питания долгого хранения, канцелярских товаров и полуфабрикатов. Общий вес помощи превысил четыре тонны. По словам партийцев, акция нашла широкий отклик у населения. Гуманитарную помощь собирали школьники, различные предприятия и организации, рядовые жители сел и городов.

«Выражаю всем участникам акции огромную признательность. Ваша помощь — это неоценимый вклад в развитие благотворительности и, несомненно, ощутимая поддержка нуждающимся — детям Сирии», — поблагодарила активных жителей Благовещенского района республики руководитель МИК партии Людмила Осинская.

Инициаторами акции «Доброе сердце Башкортостана — детям Сирии» являются юнармейцы и Советы старшеклассников. Она поддержана Министерством обороны РФ, которое выделяет самолет для доставки собранного гуманитарного груза на аэродром Хмеймим. Оттуда офицерами Российского центра по примирению сторон гуманитарный груз будет отправлен в различные районы Сирии.

Теги: Сирия, гуманитарная помощь
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