Как в Уфе будут ходить бесплатные экскурсионные автобусы и метробусы
УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В новогодние каникулы в Уфе организована работа бесплатных экскурсионных маршрутов и движение метробусов, также бесплатно развозящих желающих по ледовым городкам.
Начало и конец движения экскурсионных автобусов — от Конгресс-холла:
30 декабря экскурсия начинается в 15.00, 1 января — в 15.00, 2-8 января — в 12.00 и 15.00. Экскурсантов сопровождает гид.
Начало и конец движения метробусов — остановка «Площадь имени Ленина» («Горсовет»). Метробусы идут в два направления — в южную и северную часть города. Расписание Южного и Северного колец идентичны.
29 декабря — 12.00 до 17.00
30 декабря — 12.00 до 21.00
31 декабря — 12.00 до 17.00
1 января — 18.00 до 21.00
с 2 января до 8 января — с 12.00 по 21.00.
Еще одна бесплатная услуга, организованная Госкомтуризма РБ, — «прием» Деда Мороза в гостевой юрте этнопарка «Ватан».
Узнать подробнее о новогодних развлечениях в республике можно на сайте юртадедамороза.рф.