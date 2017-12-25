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25 декабря Понедельник

Уфа   °

Как в Уфе будут ходить бесплатные экскурсионные автобусы и метробусы

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В новогодние каникулы в Уфе организована работа бесплатных экскурсионных маршрутов и движение метробусов, также бесплатно развозящих желающих по ледовым городкам.

Начало и конец движения экскурсионных автобусов — от Конгресс-холла:

30 декабря экскурсия начинается в 15.00, 1 января — в 15.00, 2-8 января — в 12.00 и 15.00. Экскурсантов сопровождает гид.

Начало и конец движения метробусов — остановка «Площадь имени Ленина» («Горсовет»). Метробусы идут в два направления — в южную и северную часть города. Расписание Южного и Северного колец идентичны.

29 декабря — 12.00 до 17.00

30 декабря — 12.00 до 21.00

31 декабря — 12.00 до 17.00

1 января — 18.00 до 21.00

с 2 января до 8 января — с 12.00 по 21.00.

Еще одна бесплатная услуга, организованная Госкомтуризма РБ, — «прием» Деда Мороза в гостевой юрте этнопарка «Ватан».

Узнать подробнее о новогодних развлечениях в республике можно на сайте юртадедамороза.рф.

Теги: Новый год, каникулы, метробусы, экскурсии
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