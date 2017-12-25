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25 декабря Понедельник

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Уфимец получил подарок от Владимира Путина

ПОЛИТИКА

Уфимец получил подарок от Владимира Путина Фото: пресс-служба ГФИ

Уфимец получил подарок от Владимира Путина Фото: пресс-служба ГФИ

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В канун Нового года уфимец получил подарок от Владимира Путина. Фото с автографом главы государства юристу из Башкирии вручил главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин.

Торжественное вручение фотографии Владимира Путина жителю города Уфы в Приемной Президента России состоялось сегодня, 25 декабря. О таком подарке на Новый год просил Роман Насыров, написав письмо на имя главы государства. «Я считаю нашего Президента легендарной личностью, он навсегда войдет в историю страны как сильный руководитель, принимающий волевые решения. Он для меня пример мужества и стойкости. Человек, обладающий высоким интеллектом и харизмой. И я очень рад держать в руках портрет с автографом Верховного главнокомандующего», — поделился Роман.

В нынешнем году фото с автографом Владимира Путина получили еще трое жителей региона: уфимцы Ильсур Валиев, Александр Звягин и школьник из Межгорья Марк Колесников.

Теги: Президент России
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