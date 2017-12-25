Основатель группы «Ялла» Фаррух Закиров поздравил жителей Башкирии с Новым годом Фото: скриншот видео Основатель группы «Ялла» Фаррух Закиров поздравил жителей Башкирии с Новым годом Фото: скриншот видео

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Знаменитый певец и композитор, основатель группы «Ялла», народный артист Узбекистана Фаррух Закиров поздравил жителей Башкортостана с наступающим Новым годом. Поздравление известного музыканта было записано в ходе съемок очередного выпуска программы «Большой чемодан. Акустическое путешествие с Трубадуром» в Узбекистане.

«Съемочная группа телеканала БСТ только что вернулась со съемок из Ташкента, куда мы ездили по приглашению Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан, — поделился режиссер телеканала «Тамыр» Рустем Аднабаев. — В этот раз ведущий проекта Руслан Фаршатов искал и записывал звуки столицы Средней Азии. Мы также побывали в старинном городе Хива, где познакомились с необычными узбекскими инструментами: сурнай, карнай, дойра и кайрак».

По правилам проекта ведущий должен выучить местную песню, исполнить ее, и таким образом заработать на ужин. Руслан Фаршатов выучил сразу два произведения из репертуара легендарной группы «Ялла». Разрешение на исполнение песни на улицах Ташкента ведущий получил от самого Фарруха Закирова.

Выпуск программы «Большой чемодан. Акустическое путешествие с Трубадуром» из Узбекистана выйдет в эфир БСТ в 2018 году.