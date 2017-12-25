Список выдвиженцев на пост Президента России пополнили еще шесть претендентов - ЦИК Фото: ЦИК РФ Список выдвиженцев на пост Президента России пополнили еще шесть претендентов - ЦИК Фото: ЦИК РФ

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Центральная избирательная комиссия России приняла к рассмотрению документы о выдвижении председателя Всероссийской политической партии «Женский диалог» Елены Семериковой, лидера политической партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина и председателя Центрального комитета политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России» Максима Сурайкина, а также уполномоченных представителей политических партий. Кроме того, в ЦИК России представили документы Сергей Полонский, Алексей Навальный и Олег Лурье, сообщается на официальном сайте Центризбиркома.

Все документы пройдут обязательную проверку на соответствие нормам закона.

В ЦИК России уже поданы документы лидера политической партии ««ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» Владимира Жириновского, лидера Всероссийской политической партии «Партия Роста» Бориса Титова, лидера Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Григория Явлинского, а также представителя политической партии «Российский объединённый трудовой фронт» Натальи Лисицыной.