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УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В избрании Владимира Путина на пост президента страны мы видим реальный шанс реализовать свою программу социально-демократических преобразований, предотвратить рост социального неравенства и обнищания граждан. Об этом заявил руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, выступая с основным докладом на IX cъезде политической партии. Съезд проходит в Москве, в нем принимают участие депутаты от политической партии разного уровня, делегаты региональных отделений СР, деятели науки и культуры.

Главным политическим вопросом на повестке дня стали предстоящие выборы президента Российской Федерации, и фракция «Справедливая Россия» сочла политически правильным решением не выдвигать собственного кандидата от партии, а поддержать кандидатуру действующего президента.

«Если мы хотим объективно разобраться в ситуации, то первое условие, как говорил философ Гегель, это мужество по отношению к истине. Истина сегодня состоит в том, что судьба нашего отечества находится в опасности: идёт информационная война, война идеологическая, санкционная, идут атаки на историческом фронте. В таких условиях сложной внутриполитической обстановки есть единственный кандидат в президенты, который действительно может справиться с актуальными вызовами для нашей страны. Поэтому президиум центрального совета партии вносит предложение, считая политически правильным шагом, не выдвигать собственного кандидата от партии, а поддержать кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина, — отметил Сергей Миронов. — Что убеждает нас в правильности такого решения? На программном идеологическом уровне между Владимиром Путиным и «Справедливой Россией» больше совпадений, чем разногласий. Вспомним 11 майских указов президента, анализ которых указывает, что не менее 60 процентов мер и подходов, перечисленным в них, соответствуют программным установкам «Справедливой России». Второе: Владимир Путин не стал выдвигаться от Партии «Единая Россия», как мы видим, идёт самовыдвижение, опираясь на здоровые и активные общественные силы. Третье: Владимир Путин в новейшей истории России стал собирателем земель российских — Крым и Севастополь стали единой частью России. Действующий президент Путин пользуется беспрецедентным доверием большинства граждан нашей страны независимо от политических симпатий и партийной принадлежности. Пятое: внимание к нуждам граждан, постоянный диалог с ними. Шестое: именно в период президентства Путина российская армия обрела былую мощь, которая обеспечила победу в Сирии. Президент поддержал и реализовал многие положения нашей партийной программы и, надеюсь, новый президентский срок Владимира Путина окончательно зафиксирует новый поворот в социально-экономической политике страны. Мы не отказываемся от ключевых требований и уверены, что окажем влияние на состав нового будущего кабинета министров. Мы трезво смотрим на вещи и уважаем своих избирателей. Поэтому давайте скажем честно и открыто, что мы не собираемся разыгрывать спектакль с заранее известным финалом, давайте честно скажем нашим избирателям, что мы, как и они, считаем, что достойной альтернативы Владимиру Путину сегодня в политическом поле страны нет. Путин — единственный реальный социалист в высшем руководстве страны, благодаря ему «Справедливая Россия» смогла добиться целого ряда важнейших социальных законов и инициатив. Путин — это национальный лидер, авторитет которого сегодня выше авторитета любой парламентской партии. Ни Миронову, ни любому другому члену нашей партии не нужно второе личное место на этих выборах. Нам всем и народу России нужна пропрезидентская социалистическая партия, как вторая политическая сила в стране, для того, чтобы строить справедливую экономику и справедливое общество в России. И давайте признаем, что достичь этого можно только вместе с президентом Владимиром Путиным. А «Справедливой России» есть что ему предложить: это наработки наших социальных законопроектов, наш опыт по борьбе за справедливость в жилищно-коммунальном хозяйстве, и инфраструктура наших центров по защите прав граждан».

Также Сергей Миронов остановился на основных негативных и положительных итогах работы партии за уходящий год и задачах на 2018 год.

Партия «Справедливая Россия» внесла 158 законопроектов в течение этого года, из них 15 уже приняты, подписаны Президентом и опубликованы, 18 одобрены Государственной Думой и проходят соответствующие стадии рассмотрения. По количеству внесенных законопроектов и по количеству принятых партия находится на втором месте, несмотря на то, что это самая маленькая по численности фракция в Государственной Думе. Всего на рассмотрении Госдумы сейчас находится 261 законопроект фракции.