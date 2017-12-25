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25 декабря Понедельник

Уфа   °

МЧС предупреждает жителей Башкирии о снежных заносах и ухудшении видимости на дорогах

ОБЩЕСТВО

МЧС предупреждает жителей Башкирии о снежных заносах и ухудшении видимости на дорогах Фото: Олег Яровиков

МЧС предупреждает жителей Башкирии о снежных заносах и ухудшении видимости на дорогах Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Управление МЧС по Башкортостану распространило предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие сутки. По прогнозу синоптиков, 26 декабря на территории республики ожидаются метель с ухудшением видимости до 500 м, ночью в отдельных районах сильный снег, на дорогах снежные заносы и накат.

В связи с этим спасатели рекомендуют водителям по возможности не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по снежному накату и гололеду, быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля.

Если же вы все-таки приняли решение выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия.

Пешеходам нужно соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание стоит обратить на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта, обрыв которых может привести к травме.

Телефон ГУ МЧС России по РБ — 8 (347) 233-99-99.

Теги: погода, МЧС по РБ
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