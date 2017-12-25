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25 декабря Понедельник

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Дуванский район возглавил новый руководитель

ПОЛИТИКА

Дуванский район возглавил новый руководитель Фото: КП

Дуванский район возглавил новый руководитель Фото: КП

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Дуванский район возглавил новый руководитель. Им стал заместитель директора филиала ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Башкортостан» Фаиль Мухамадеев. Решение принято сегодня на заседании муниципальных депутатов, сообщили в администрации района.

Кресло главы района стало вакантным 27 ноября. Тогда глава администрации Олег Могильников прекратил полномочия в связи с отставкой по собственному желанию. До сегодняшнего дня исполнял обязанности руководителя муниципалитета заместитель по строительству и экономике Владимир Мешавкин.

На пост главы муниципалитета претендовали три кандидата. Это бывший начальник территориального отдела Министерства труда и социальной защиты населения республики по Дуванскому району Сергей Ковин, заместитель директора филиала ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Башкортостан» Фаиль Мухамадеев и директор ГБОУ Республиканский лицей-интернат Дуванского района Фларис Шакиров.

Экспертная комиссия Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» вынесла оценку «уровень знаний соответствует» всем трем кандидатам.

Теги: назначения
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