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25 декабря Понедельник

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Парламент Башкирии вводит запрет на заграничные счета для руководителей ГУПов и МУПов

ПОЛИТИКА

Парламент Башкирии вводит запрет на заграничные счета для руководителей ГУПов и МУПов Фото: ИА «Башинформ»

Парламент Башкирии вводит запрет на заграничные счета для руководителей ГУПов и МУПов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Депутаты Госсобрания Башкортостана приняли на заключительном в 2017 году пленарном заседании решение внести в Государственную Думу проект федерального закона по внесению изменений в законодательство о противодействии коррупции. Парламентарии предлагают установить норму, согласно которой руководителю государственного (муниципального) учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

«Федеральным законодательством уже определен круг лиц, на которых распространяются аналогичные ограничения. Это сделано в целях противодействия коррупции и обеспечения национальной безопасности России, — прокомментировал спикер регионального парламента Константин Толкачев. — В этот перечень входят, например, лица, замещающие государственные должности, должности в государственных корпорациях, созданных на основании федеральных законов, главы местных администраций, муниципальные депутаты, работающие на постоянной основе. Руководителей ГУПов и МУПов в этом перечне нет. На наш взгляд, это существенное упущение, поскольку данные лица не меньше подвержены коррупционному риску. Они имеют непосредственное отношение к распределению бюджетных средств, управлению государственным и муниципальным имуществом. Потенциальная коррупционная составляющая здесь может оказаться значительно выше, чем, например, в случае с муниципальными депутатами, на которых обозначенные ограничения тем не менее наложены. В случае его принятия предложенный нами законопроект будет способствовать укреплению национальной безопасности».

Теги: коррупция, законодательство, Госсобрание РБ, ГУП, МУП
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