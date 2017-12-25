Жительницу Башкирии наградили на «Форуме действий» ОНФ Фото: пресс-служба ОНФ Жительницу Башкирии наградили на «Форуме действий» ОНФ Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

На итоговом «Форуме действий» Общероссийского народного фронта «Россия, устремленная в будущее» состоялось награждение победителей всероссийского конкурса «Образ будущего страны», организованного «Молодежкой ОНФ». Одним из победителей стала студентка Уфимского государственного авиационного технического университета Элина Тагирова. Ее работа «Социальное предпринимательство как инструмент решения общественных проблем в России» вошла в число лучших в номинации «Эссе».

«В своей статье я пишу об общественных проблемах России, про незащищенные слои населения: трудоустройство инвалидов, многодетные и неполные семьи, пожилых людей и их необеспеченную старость, — рассказала студентка УГАТУ. — Решение данных проблем предполагается за счет социального предпринимательства, которое заключается в безвозмездной помощи незащищенным слоям населения. К примеру, при частных и государственных садиках делать бесплатные места для детей из неполных и многодетных семей, для детей-инвалидов. То же самое и в школах, чтобы такие дети не чувствовали себя особенными, не были изолированными от общества, а здоровые дети становились добрее и толерантнее друг к другу».

Автор эссе предлагает в частных клиниках создавать бесплатные места для лечения пенсионеров. К одиноким пенсионерам подселять пенсионеров, а арендодателям предложить такую систему: каждый пристроенный платит за съемное жилье тысячу рублей из своей пенсии, а за каждого пристроенного пенсионера государство доплачивает арендодателю четыре тысячи рублей. Тогда в двухкомнатной квартире смогут проживать три пенсионера.

«Такую тему я выбрала, так как живу в районе, где много больниц, интернат для детей-инвалидов. И я вижу пожилых людей и таких детей, которые живут отдельно. Их не часто встретишь на улицах, но больше всего меня тронул случай, когда я помогла слепому мужчине дойти до больницы. Была осень, лужи, больница огорожена забором, а пройти можно через узкую тропинку рядом с шлагбаумом. Я понимала, что самому ему пройти будет трудно, поэтому предложила помощь. Он отказался, потому что испугался, что я хочу его ограбить и т.д., но я все-таки настояла и помогла ему дойти. В конце он меня поблагодарил. Тогда я задумалась, что такие люди напуганы, им тяжело, но они не доверяют другим, боятся. Поэтому я считаю, что нужно быть добрым, бескорыстным. Помогая другим, я помогаю в первую очередь себе», — заключила Элина Тагирова.