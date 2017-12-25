УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Семья Гильмитдиновых из Башкирии создала необычную елку. Фотографии оригинальных игрушек, сделанных из одноразовых вилок и бумаги, были присланы на конкурс «Похвалитесь своей елкой!» газеты «Янаульские зори».

«Мы сделали нашу елку из одноразовых вилок, украсили пайетками. Получилось очень красиво и оригинально. Помимо елки, мы всей семьей сделали Деда Мороза и Снегурочку. Они выполнены из бумаги в технике модульного оригами. Минимум финансовых затрат, масса полученного удовольствия от проведенного времени и полученного результата», — сообщили участники конкурса.

До этого читатели газеты присылали свои елочки, выполненные из ватных дисков, кофейных зерен и еловых шишек.