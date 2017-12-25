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25 декабря Понедельник

Уфа   °

Жители крупных городов Башкирии предпочитают электронное взаимодействие с властью

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Жители городов Уфа, Стерлитамак, Салават и Уфимского района предпочитают разрешать свои вопросы, обращаясь в органы власти через «Электронную приемную». ОБ этом сообщает Госкомитет РБ по информатизации.

За текущий год от уфимцев поступило свыше 15 тысяч обращений, жители Стерлитамака обратились в интернет-приемную более тысячи раз, жители Салавата и Уфимского района — более 500 раз.

За уходящий 2017 год общее количество обращений составило 29,5 тысячи, в 2016 году было 26,5 тысячи, в 2015 — почти 24 тысячи.

Портал известен не только в республике, им пользуются жители регионов. Обращения поступали также из-за рубежа — США, Германия, Эстония, Узбекистан, Литва.

«Портал «Электронная приемная» является одним из 11 порталов системы «Открытая Республика». Главным его преимуществом является доступ ко всем министерствам и ведомствам Башкортостана. Всё, что требуется от заявителя — правильно заполнить ячейки, прикрепить нужные файлы и нажать кнопку «Отправить», — напомнили в Госкомитете.

Теги: информатизация, открытая республика, электронная приемная
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