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УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Из аэропорта «Уфа» на Кремлевскую елку отправились одаренные дети со всех уголков Башкортостана. Для группы ребят традиционно было организовано приоритетное обслуживание, сообщили в пресс-службе уфимского авиаузла.

Более ста одаренных детей из городов и районов республики ранним утром 25 декабря улетели на главную елку страны. Группа вместе с сопровождающими отправилась специальным рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии».

К ежегодным проводам талантливых детей сотрудники воздушной гавани относятся с особым вниманием: для них организуется приоритетное обслуживание, дежурство медперсонала, проводится дополнительная проверка питания, которое будет подаваться на борту самолета. Кроме того, в зале ожидания для них создаётся праздничная обстановка. Для удобства вылетевших сегодня юных пассажиров в аэропорту «Уфа» были выделены специальные стойки регистрации в терминале №2.

В составе делегации из Башкирии в этом году оказалась и настоящая знаменитость — финалист шоу «Голос. Дети» Марсель Сабиров вошел в группу детей, награжденных поездкой на Кремлевскую елку. «В этом году у меня ломается голос, поэтому я нигде не выступаю, — рассказал Марсель, — и этой поездки ждал с нетерпением. Мы еще даже не приехали в Москву, а настроение уже праздничное».

Провожала делегацию заместитель министра образования Республики Башкортостан Гузель Шагиева. В напутственном слове она пожелала юным дарованиям успехов в учебе, спорте и творчестве. «Каждый ваш успех — это повод гордиться для нас. Уверена, что и в дальнейшем вы будете покорять новые вершины и не раз прославите нашу республику», — добавила, обращаясь к детям, Гузель Шагиева.

Приглашение на Кремлевскую елку получают победители конкурсов и предметных олимпиад, спортивных соревнований, отличники учебы, воспитанники детских домов, школ-интернатов. В Москве для них предусмотрены развлекательные мероприятия — экскурсия, посещение новогодних представлений. 26 декабря юные таланты из Башкирии посетят Кремлевскую елку, а 27 числа вернутся в Уфу.