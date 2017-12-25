Башкирия в федеральных СМИ: мир вокруг «Башнефти», Уфа поумнела, а Навальный собрался в президенты Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: мир вокруг «Башнефти», Уфа поумнела, а Навальный собрался в президенты Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

В кулуарах съезда партии «Единая Россия», прошедшего в минувшие выходные, журналисты ТАСС нашли ответы на многие вопросы. В частности, они узнали, что «более 2,5 млрд рублей необходимо на развитие энергосетей Башкирии». Об этом им сообщил глава республики Рустэм Хамитов. «Мы предполагаем строительство новых сетей в южной части республики, в юго-восточной части республики, в Зауралье. Я думаю, что развитие будет абсолютно ровное», — сказал он в кулуарах съезда партии "Единая Россия"». Он добавил, что «в развитии сетей также заинтересована и «Башкирская электросетевая компания» (БЭСК, актив АФК «Система»), которая может стать потенциальным инвестором». По информации ТАСС, в Зауралье предполагается строительство трех крупных предприятий.

Продолжая экономическую тему, ТАСС сообщает, что «Дивиденды «Башнефти» по итогам следующего года могут увеличиться благодаря мировому соглашению с АФК «Система».

«Мы на предстоящей неделе получим дивиденды за 2017 год, это более 6 млрд рублей. А что будет в 2018 году... Надо поработать, увидим, какая будет прибыль, какие финансовые доходы компании «Башнефть», думаю, что не меньше, чем в 2017-м. А с учетом того, что компания еще получит 100 млрд рублей, причитающиеся ей в результате мирового соглашения, то, возможно, дивиденды будут и выше», — сказал он в кулуарах съезда партии «Единая Россия».

Ранее стало известно, что «Роснефть» и «Башнефть» достигли мирового соглашения с АФК «Система» и «Система- Инвест». Стороны договорились, что до 30 марта 2018 года «Система» выплатит «Башнефти» 100 млрд рублей. После чего стороны откажутся от взаимных претензий, говорится в ТАСС.

О конце этой судебной эпопеи оповестил и «Коммерсантъ»: «Роснефть» и АФК «Система» договорились о мировом соглашении по спору вокруг «Башнефти», уточнив, «Деньги «Системе» выделит, в частности, Сбербанк».

Не остался без ответа и вопрос об изучении родных языков. «Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что переход на добровольное изучение башкирского языка прошел в республике спокойно», — продолжают в ТАСС. «С 1 сентября наши школы перешли на добровольный вариант изучения и родного, и государственных языков, прошло все достаточно спокойно, разумно, и родительское сообщество вело себя абсолютно достойно в этой ситуации», — сказал Хамитов.

Как напоминает агентство, вопрос об изучении национальных языков в России стал предметом внимания после того, как СМИ Татарстана сообщили о том, что в регионе детям навязывают изучение татарского языка в ущерб русскому.

Хорошо, что совсем скоро у детей начнутся новогодние каникулы. Телеканал НТВ рапортует, что «Из России в Сирию отправили самолет с новогодними подарками». Как выяснилось, для сирийских детей собрали 8 тонн подарков. «Игрушки, одежда, канцтовары, и конечно, сладкие сюрпризы в течение месяца собирали юнармейцы из Тульской, Псковской и Московской областей, а также из Казани, Оренбурга и Уфы», — говорится в материале.

Вчера, 24 декабря, уфимский штаб оппозиционного политика Алексея Навального провел на площади у ГКЗ «Башкортостан» собрание в поддержку его выдвижения на должность президента России, узнали в «Коммерсанте». Как сообщила изданию руководитель его штаба, «за поддержку кандидата проголосовали 738 человек». Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России как самовыдвиженец. За месяц ему надо собрать 300 тыс. подписей. Документы на регистрацию принимаются до 31 января, поясняет «Коммерсантъ». «Ранее в ЦИК России говорили о невозможности участия Алексея Навального в выборах 2018 года, так как у политика есть непогашенная судимость. Позже председатель комиссии Элла Памфилова заявила, что заявку оппозиционера в комиссии «будут рассматривать как положено», — напомнили в издании.

«Прочный, как коготь дракона, гибкий, как китайская вишня, неподражаемый, как иероглиф», — это уже не про Навального, такую характеристику дают на 1 Канале уфимцу Алексею Назарову, участнику программы «Лучше всех!». «Титулованный ушуист Алексей Назаров, 9 лет, Уфа, занимается ушу больше трех лет и уже завоевал 88 медалей!» — подсчитал телеканал.

В России нашлись «умные города». Как сообщает «Коммерсантъ», Национальный исследовательский институт технологий и связи сравнил 15 городов-миллионников и Сочи по количеству банкоматов, точек Wi-Fi и автомобилей каршеринга. В итоге «лидерами по уровню развития в сфере «умного города» стали Москва и Санкт-Петербург, к эффективно развивающимся причислены Казань и Екатеринбург. Самара и Волгоград отнесены к начинающим. При этом плотность компаний, работающих в сфере информационных и коммуникационных технологий, оказалась выше всего в Уфе», — отмечается в газете.