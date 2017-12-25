Инга Юмашева встретится со студентами в рамках клуба «Parlamentarium» Фото: из личного архива Инга Юмашева встретится со студентами в рамках клуба «Parlamentarium» Фото: из личного архива

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Депутат Государственной Думы VII созыва Инга Юмашева встретится с будущими политологами и управленцами из БАГСУ при Главе РБ, а также преподавателями академии в рамках дискуссионного клуба «Parlamentarium» 25 декабря.

Встреча пройдет в формате «живого диалога». Российский депутат расскажет о себе и своей работе, а студенты смогут задать интересующие вопросы, сообщили в пресс-службе БАГСУ.

Модератором клуба выступит профессор кафедры политологии, социологии и философии БАГСУ Сергей Лаврентьев.

Начало в 12 часов (БАГСУ, ул. Заки Валиди, 40, аудитория 315). Приглашаются все желающие. Вход свободный.

Проект «Parlamentarium» был создан четыре года назад. Клуб призван знакомить студентов, магистрантов, преподавателей академии с видными политическими деятелями, работающими или работавшими в законодательных органах власти. На заседаниях дискуссионного клуба уже побывали первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Башкортостана Лилия Гумерова, член комитета Государственной Думы по охране здоровья, депутат Государственной Думы V-VI созывов от партии «Единая Россия» Салия Мурзабаева, депутат Госдумы, вице-президент Паралимпийского комитета России, известная паралимпийская чемпионка Рима Баталова, депутат Государственного Собрания — Курултая РБ, заместитель председателя по взаимодействию с гражданским обществом Российской экологической партии «Зеленые» Руфина Шагапова, депутат Государственного Собрания РБ, руководитель аппарата регионального отделения политической партии «Патриоты России» Загир Хакимов, заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин.

Юмашева Инга Альбертовна родилась в Уфе. С 2004 по 2006 гг. — ведущая программы «Вести-Башкортостан» (Телеканал «Россия»). С 2006 по 2010 гг. — ведущая программы «Вести-Москва» (Телеканал «Россия»). С октября 2010 года по сентябрь 2014 г. — корреспондент кремлёвского и правительственного пулов журналистов от радио «Маяк» и «Вести ФМ». За четыре года работы в эфир вышли свыше 600 репортажей, среди которых саммиты АТЭС, БРИКС, ШОС, СНГ, ЕвраЗЭС, Россия — ЕС, Россия — НАТО. Как журналист кремлевского и правительственного пулов освещала спортивные события мирового масштаба: зимнюю Олимпиаду в Сочи-2014, Универсиаду в Казани-2013, Летнюю Олимпиаду в Лондоне-2012. В 2011 году окончила Дипломатическую академию МИД РФ. С 2014 г. – ведущая программ «Вести-Утро», «Вести» на телеканале «Россия-1». С 2016 года — депутат Государственной Думы.