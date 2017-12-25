В Уфе родные разыскивают 49-летнего Альберта Сунагатова Фото: соцсети В Уфе родные разыскивают 49-летнего Альберта Сунагатова Фото: соцсети

УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе родные разыскивают 49-летнего Альберта Сунагатова. Мужчина с детства имеет инвалидность и может не ориентироваться в пространстве.

По словам родных, мужчина пропал 23 декабря около 16 часов. Близкие сообщают, что каждый день уфимец гулял по набережной в Сипайлово и никогда прежде привычного маршрута не менял. Однако вчера по каким-то причинам домой он не вернулся. Мужчина может не ориентироваться в пространстве, из-за перенесенного в детстве менингита хромает и плохое видит.

«Он вменяем, с психикой все в порядке, он мог растеряться и заблудиться», пишет его сестра в социальных сетях.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, родные просят сообщить по телефону 02 или 8(917)428-16-71.