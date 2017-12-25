В Уфе семь градусов мороза, снег
УФА, 25 дек 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
ночью в столице Башкортостана прошел небольшой снег. Днем также ожидаются осадки, слабая метель.
Ветер юго-восточный умеренный, 2 метра в секунду, давление 729 мм ртутного столба. Температура воздуха ночью -8,-13°, по юго-востоку республики до -19°, днем -6,-11°.
«В начале следующей недели по республике сохранится циклонический характер погоды со снегом различной интенсивности», уточнили в гидрометцентре.
В МЧС по Башкортостану прогнозируют ухудшение видимости до 500-1000 метров, затруднение движения автотранспорта, ограничение пропускной способности, увеличение числа мелких аварий на участках федеральных трасс, где производятся работы по ремонту и реконструкции дорожного полотна, возникновение дорожно-транспортных происшествий на автодорогах регионального и федерального значения М-5, М-7, Р-240 не выше локального уровня в связи с погодными условиями и недисциплинированностью водителей.