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25 декабря Понедельник

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214 пассажиров не смогли вылететь из Уфы на отдых во Вьетнам

ОБЩЕСТВО

214 пассажиров не смогли вылететь из Уфы на отдых во Вьетнам Фото: Олег Яровиков

214 пассажиров не смогли вылететь из Уфы на отдых во Вьетнам Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня, 24 декабря, на сайте туроператора «Жемчужная река» появилась информация об отмене рейсов в аэропорт Камрань (Вьетнам) из Уфы и других городов России. Отменены все рейсы начиная с сегодняшнего дня до 1 января включительно. В качестве причин приводится «высокая загруженность в период новогодних праздников».

Как сообщили агентству в пресс-службе аэропорта «Уфы», из столицы Башкирии в Казань, а затем во Вьетнам рейс отменила авиакомпания «Северный ветер». На отдых должны были отправиться 214 пассажиров.

«Сейчас представители туроператора и авиакомпании сообщают пассажирам об отмене рейса. Всем клиентам положена компенсация», — уточнили представители уфимского аэропорта.

Также туроператор просит туристов принять оперативное решение по забронированным турам по 1 января 2018 года, чтобы ускорить процесс перебронирования или аннуляции пакета.

Напомним, ранее чартерная полетная программа авиакомпании должна была стартовать 21 декабря из пяти городов России (Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Тюмень) на китайский остров Хайнань.

Теги: аэропорт, отмена рейса
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