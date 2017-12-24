Юный спортсмен из Уфы выступил на Первом канале Фото: ИА «Башинформ» Юный спортсмен из Уфы выступил на Первом канале Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

9-летний уфимец Алексей Назаров показал свои таланты на Первом канале на шоу Максима Галкина «Лучше всех». Юный спортсмен показал пару приемов знаменитому телеведущему, а позднее выступил сам, показав навыки ушу.

Как уже ранее сообщалось на страницах агентства «Башинформ», Алексей Назаров занимается этим видом китайского боевого искусства с шести лет. Кастинг на телепроект мальчик прошел еще в январе 2017 года, а в эфир программа с его участием вышла только 24 декабря.

Алексей после съемок не растерялся и взял автограф и сделал селфи с Максимом Галкиным.