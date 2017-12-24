В Башкирии на дорогах ожидается ухудшение видимости Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии на дорогах ожидается ухудшение видимости Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

По прогнозам синоптиков, снег в столице Башкирии будет идти на протяжении трех дней. В понедельник, 25 декабря, снежная погода продолжится и завершится лишь к утру вторника.

«Ночью небольшой снег, днем снег, местами небольшой. Слабая метель. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -8,-13°, по юго-востоку республики до -19°, днем -6,-11°», — рассказали специалисты Башгидрометцентра.

По данным республиканского МЧС, на некоторых участках дорог ожидается ухудшение видимости до 500 метров.