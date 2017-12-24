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24 декабря Воскресенье

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В Башкирии в новогодние и рождественские праздники изменится расписание электричек

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в новогодние и рождественские праздники изменится расписание электричек Фото: Из открытых источников

В Башкирии в новогодние и рождественские праздники изменится расписание электричек Фото: Из открытых источников

УФА, 24 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Во время новогодних и рождественских каникул «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» изменила расписание некоторых электричек.

Начиная с 29 декабря пригородные поезда будут следовать по следующему расписанию:

29 декабря – по рабочему дню пятница;

30,31 декабря 2017 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января 2018 – по выходному дню суббота;

8 января – о выходному дню воскресенье;

9 января – по рабочему дню понедельник.

29, 30, 31 декабря 2017, 2, 3, 4, 6, 7, 8 января 2018 назначаются поезда: № 6875/6876/6910 Уфа (отпр. 04.10) – Белорецк (приб. 08.55), № 6909/6879/6880 Белорецк (отпр. 16.21) – Уфа (приб. 21.18).

30,31 декабря 2017, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2018 назначаются поезда: № 6491 Уфа (отпр. 05.29) – Кандры (приб. 08.16), № 6851/6852 Уфа (отпр. 06.35) – Инзер (приб. 10.10).

О том, какие электрички отменяются, вы сможете узнать здесь.

Теги: изменение расписания, электрички
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