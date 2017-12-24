Какие дворы в Уфе очистят от снега 25 декабря
Какие дворы в Уфе очистят от снега 25 декабря Фото: ИА «Башинформ»
Какие дворы в Уфе очистят от снега 25 декабря Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 24 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
График уборки составляется для уфимцев, которые паркуют свои автомобили во дворах, чтобы они вовремя смогли убрать транспорт и не мешать спецтехнике. В столицу Башкирии снова вернулись осадки,поэтому коммунальные службы предупредили горожан об уборке снега во дворах.
В понедельник, 25 декабря, очистку дворовых территорий проведут по следующим адресам:
ул. Р. Зорге, 45, 47/1, 49/1, 47/2, 45/1;
пр. Октября, 64/1, 66, 68;
ул. Комсомольская, 125/1;
ул. Рязанская, 1/1;
ул. 50 лет СССР, 29, 31, 33, 37;
ул. Комсомольская, 137/1, 137/2;
ул. Орловская, 22;
ул. Шафиева, 46/1;
пр. Октября, 114/2, 114/1, 122, 122/1, 122/2, 124;
ул. Российская, 43/1, 43/2, 41/1, 41/2, 43/3, 43/4;
пр. Октября, 144, 144/1, 144/2;
ул. 50 лет СССР, 42,42/1,43/1,43/2;
ул. Менделеева, 199,201;
ул. Р. Зорге, 21;
ул. М. Жукова, 17, 17А, 17 Б, 17 В, 17 Г, 17 Д;
ул. Б. Бикбая, 23/1, 23/2, 25, 25/1;
ул. М. Рыльского, 13, 17, 19, 21, 21/1;
ул. Ю. Гагарина, 16/1, 18, 22, 35, 37;
ул. Н. Ковшовой, 3, 5, 7, 9,
ул. Ак. Королева, 10/7, 18, 22.