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24 декабря Воскресенье

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В Уфе закроют «Нагаевский переезд»

ОБЩЕСТВО

В Уфе закроют «Нагаевский переезд» Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе закроют «Нагаевский переезд» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

С полуночи 24 декабря до пяти часов утра 25 декабря железнодорожный переезд 21 км, автомобилистам более известный как «Нагаевский», закроют для проезда. Как сообщили в Уфимской дистанции пути Куйбышевской железной дороги «РЖД», там рабочие приступят к аварийному ремонту путей.

«В это время проезд автотранспорта через переезд будет закрыт», — уточнили железнодорожники.

Водителей попросили заранее спланировать свой маршрут.

Теги: Нагаевский переезд, проезд закрыт
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