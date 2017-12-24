В Уфе закроют «Нагаевский переезд» Фото: ИА «Башинформ» В Уфе закроют «Нагаевский переезд» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

С полуночи 24 декабря до пяти часов утра 25 декабря железнодорожный переезд 21 км, автомобилистам более известный как «Нагаевский», закроют для проезда. Как сообщили в Уфимской дистанции пути Куйбышевской железной дороги «РЖД», там рабочие приступят к аварийному ремонту путей.

«В это время проезд автотранспорта через переезд будет закрыт», — уточнили железнодорожники.

Водителей попросили заранее спланировать свой маршрут.