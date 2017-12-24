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24 декабря Воскресенье

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В Башкирии за сутки поймали 74 пьяных водителя

ОБЩЕСТВО

В Башкирии за сутки поймали 74 пьяных водителя Фото: Олег Яровиков

В Башкирии за сутки поймали 74 пьяных водителя Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В субботу, 23 декабря, на улицах столицы Башкирии и других участках дорог появились дополнительные экипажи ДПС. Сотрудники республиканской госавтоинспекции вышли в рейд. За сутки они составили более 3,5 тысяч протоколов о правонарушении.

«Среди них 71 факт выезда на встречную полосу, где это запрещено правилами. За управление транспортом в нетрезвом состоянии задержаны 74 водителя», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

Теги: рейд, ГИБДД
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