Рустэм Хамитов принял участие в XVII Съезде партии «Единая Россия» Фото: Олег Яровиков, пресс-служба Президента России











Рустэм Хамитов принял участие в XVII Съезде партии «Единая Россия» Фото: Олег Яровиков, пресс-служба Президента России

УФА, 23 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Москве Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в работе XVII Съезда партии «Единая Россия», в том числе в совместном заседании Высшего совета и Генерального совета партии.

Выступая на пленарном заседании съезда, Президент России Владимир Путин отметил, что «Единая Россия» заслужила своё лидерство реальными делами в интересах граждан на благо регионов и всей страны.

– Со многими, очень многими в этом зале мы вместе создавали партию «Единая Россия». Делали это на сложном, крайне ответственном этапе в жизни нашего государства, когда стране для её уверенного развития, укрепления государственности, решения масштабных задач нужна была мощная, объединяющая политическая сила, – сказал Президент. – И «Единая Россия» выполнила и продолжает выполнять эту задачу. Мне очень приятно это отметить, хочу вас за это поблагодарить.

В своём выступлении Президент России перечислил достижения партии за годы её существования.

– Да, мы понимаем, что, наверно, могли бы добиться большего. Так всегда бывает, когда берёшься за сложнейшие задачи, когда ставишь перед собой амбициозные цели, – сказал Владимир Путин. – И понятно, что если такие сверхзадачи, сверхамбициозные цели формулируются, то можно заранее быть уверенным в том, что чего-то, может быть, и не удастся сделать. Но ещё хуже – не ставить перед собой этих амбициозных целей. Тогда уж точно ничего не получится.

Глава государства призвал членов партии честно обозначать проблемные вопросы и работать над их решением.

– Надо честно обозначить нерешённые проблемы, настойчиво их решать, устраняя то, что мешает идти вперёд, ставить перед собой ещё более масштабные цели и добиваться результата, – подчеркнул Владимир Путин. – Впереди очень много важных, значимых, не терпящих отлагательств дел. А всё, что удалось сделать – это только фундамент, но не гарантия дальнейшего успешного развития.

Председатель «Единой России», Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём докладе рассказал о приоритетных задачах партии на ближайший период и заявил о поддержке главы государства Владимира Путина на предстоящих выборах Президента России.

– Решение нашего Съезда – это голос большинства, голос тех, кто вместе с нами составлял предвыборную Программу партии, кто поддержал нас на выборах и доверил сделать Россию сильной и благополучной страной. И такой стране нужен сильный и безоговорочный лидер, – подчеркнул Дмитрий Медведев. – Мы с вами уже давно и твёрдо определили, кому мы окажем поддержку. В этом году партии исполнилось 16 лет, и все эти годы у неё был один бесспорный лидер, лидер, который объединяет людей, живущих в нашей стране, объединяет Россию, тот, кому доверяет и кого поддерживает абсолютное большинство граждан нашей страны – Владимир Владимирович Путин.

В работе съезда принимают участие около 2 500 человек, среди них – 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов «Единой России», представители экспертного и научного сообществ.