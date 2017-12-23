Сергей Лавров отметил инициативу Башкирии по созданию первого в стране геопарка «Янган-тау» Фото: Лилия Нуретдинова Сергей Лавров отметил инициативу Башкирии по созданию первого в стране геопарка «Янган-тау» Фото: Лилия Нуретдинова

УФА, 23 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Геопарк ЮНЕСКО, который появится на северо-востоке Башкортостана, станет первым подобным объектом в стране. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на общем собрании комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, отметил инициативу республики.

— Достигнуты хорошие результаты в рамках Программы «Человек и биосфера». Во многом благодаря нашим усилиям на 29-й сессии Международного координационного совета – руководящего органа Программы – принято решение включить во Всемирную сеть ЮНЕСКО три российских биосферных резервата, а также создать первый в России трансграничный заповедник совместно с Казахстаном. Среди наиболее востребованных проектов на площадке ЮНЕСКО – создание Глобальных геопарков. Приветствуем и поощряем интерес наших регионов к данному направлению. При активном содействии российского комитета Международной программы по геонаукам и геопаркам представили заявку на создание первого подобного объекта в Башкортостане. На очереди – Республика Алтай и Иркутская область, – сказал Сергей Лавров.

Сергей Лавров знаком с башкирской природой — он неоднократно сплавлялся по реке Белой.

Документы для создания геопарка «Янган-Тау» подготовлены оперативно, благодаря чему башкирская территория получит статус первой из российских регионов.