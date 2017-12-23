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В Уфе налоговики пообщались с журналистами

ОБЩЕСТВО

В Уфе налоговики пообщались с журналистами Фото: nalog.ru

В Уфе налоговики пообщались с журналистами Фото: nalog.ru

УФА, 23 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

В республиканском управлении ФНС состоялась встреча руководителей службы с представителями СМИ. Руководитель ведомства Марат Вахитов подвел предварительные итоги деятельности налоговых органов региона.

Он отметил, что существенный вклад в обеспечение положительной динамики поступлений по налогам в бюджет достигнут по результатам эффективного взаимодействия со средствами массовой информации. Количество опубликованных информационных материалов в средствах массовой информации в 2017 году составило 10 549, это на 22,3 % больше, чем в прошлом году.

Марат Вахитов поблагодарил журналистов за плодотворное сотрудничество и существенный вклад в информирование налогоплательщиков.

Теги: фнс, сми
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