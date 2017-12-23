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23 декабря Суббота

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КПРФ выдвинула кандидатом в президенты директора подмосковного сельхозпредприятия

ПОЛИТИКА

КПРФ выдвинула кандидатом в президенты директора подмосковного сельхозпредприятия Фото: svpressa.ru

КПРФ выдвинула кандидатом в президенты директора подмосковного сельхозпредприятия Фото: svpressa.ru

УФА, 23 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

КПРФ выдвинула своего кандидата на пост президента России. Это директор «Совхоза имени Ленина» Ленинского района Московской области Павел Грудинин. Новость сообщают федеральные СМИ.

Решение было принято на предвыборном съезде партии. В начале декабря выдвинуть Павла Грудинина кандидатом в президенты от «лево-патриотических сил» предложил «Левый фронт». Грудинин стал победителем проведенного организацией в интернете голосования. Глава КПРФ Геннадий Зюганов отказался участвовать в выборах в связи с состоянием здоровья.

Теги: выборы, кпрф
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