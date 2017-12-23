КПРФ выдвинула кандидатом в президенты директора подмосковного сельхозпредприятия
КПРФ выдвинула кандидатом в президенты директора подмосковного сельхозпредприятия Фото: svpressa.ru
КПРФ выдвинула кандидатом в президенты директора подмосковного сельхозпредприятия Фото: svpressa.ru
УФА, 23 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
КПРФ выдвинула своего кандидата на пост президента России. Это директор «Совхоза имени Ленина» Ленинского района Московской области Павел Грудинин. Новость сообщают федеральные СМИ.
Решение было принято на предвыборном съезде партии. В начале декабря выдвинуть Павла Грудинина кандидатом в президенты от «лево-патриотических сил» предложил «Левый фронт». Грудинин стал победителем проведенного организацией в интернете голосования. Глава КПРФ Геннадий Зюганов отказался участвовать в выборах в связи с состоянием здоровья.