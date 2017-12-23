Константин Толкачев: «Выступление Владимира Путина носит программный характер» Фото: Олег Яровиков Константин Толкачев: «Выступление Владимира Путина носит программный характер» Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Константин Толкачёв подвел итоги двух дней работы съезда в Москве. В первый день работа шла по семи дискуссионным площадкам. Предметом обсуждения стали вопросы образования, аграрного сектора, здравоохранения; проблемы, связанные с повышением качества государства в сфере оказания услуг; вопросы, от которых во многом зависит состояние общества, состояние реализации прав и свобод.

«Очень яркое впечатление оставило выступление нашего лидера Владимира Путина. Выступление носило программный характер. Дав оценку сегодняшнего состояния дел, он отметил, что задачи, которые предстоит решить государству – очень и очень велики. Президент остановился на двух значимых моментах – это вопросы здравоохранения и образования», — рассказал Константин Толкачёв.

Спикер регионального парламента поддерживает идею о том, что будущее страны должны строить здоровые и образованные люди.

«Глава государства считает, что гарантией успешного развития страны является обеспечение суверенитета, способность, независимо от внешних воздействий, обеспечивать реализацию внешней и внутренней политики. Это очень важно, в силу этого обороноспособность также занимает одно из ведущих мест. Это средство к тому, чтобы мы были самостоятельными, независимыми, могли отстоять в случае необходимости и свою территорию, и свой выбор развития», — сказал Константин Толкачёв.

Выступление Дмитрия Медведева во много было посвящено исполнению тех программных документов, с которыми единороссы шли на выборы в Госдуму.

«Все программные документы получили достаточно серьезный анализ. Отмечено, что по всем направлениям имеется позитивная динамика. Стратегически все пункты программы получили свое развитие, и нашли своё материальное воплощение», — считает секретарь регионального отделения партии.

Константин Толкачёв отметил значимость четырех партпроектов. Это «Городская среда», «Парки малых городов», «Театры малых городов», «Местный Дом культуры». На следующий год республика также получит значительные средства на их реализацию.