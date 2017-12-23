Рустэм Хамитов поддержал мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система» Фото: Андрей Старостин Рустэм Хамитов поддержал мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система» Фото: Андрей Старостин

УФА, 23 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Ситуация с подписанием мирового соглашения между «Роснефтью», «Башнефть» и АФК «Система» и «Система-Инвест» завершает судебное разбирательство, завершает сложности, которые были во взаимоотношениях между компаниями. Об этом заявил журналистам Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на съезде партии «Единая Россия» в Москве.

«В этой части уже все сказано. Республика, я уверен, получит в этой части значительные ресурсы, из того, что будет выплачено АФК «Системой». Прямо или косвенно, в виде дивидендов, это покажет дальнейшее рассмотрение дела, — рассказал Рустэм Хамитов. — На самом деле, всегда же говорят, мир лучше ссоры. В данном случае, все придет в норму, все успокоится и продолжится спокойная нормальная работа».

Рустэм Хамитов рассказал, что на предстоящей неделе Башкортостан получит дивиденды за 2017 год.

«Это более 6 млрд рублей. Что будет в 2018 году… Надо поработать, увидим, какая будет прибыль, какие будут финансовые доходы компании «Башнефть», думаю, что не меньше, чем в 2017 году. С учетом того, что кампания получит 100 млрд рублей, причитающиеся ей с учетом мирового соглашения. До 30 марта равными долями будут перечисляться деньги».

По словам Рустэма Хамитова первый транш республика получит до конца этого года.

Глава Башкортостана отметил, что республика не собирается продавать пакет акций.

«Никогда таких мыслей не было. Сегодня все идет нормально. Мы довольны тем, как развиваются наши отношения с «Башнефтью», с «Роснефтью». Это крупнейшие компании, которые работают на нашей территории. Мы на свой пакет акций получаем значимые дивиденды. Кроме того, работают благотворительные программы, очень большие. Нам другого желать и не нужно. У нас все нормально, все хорошо. Мы не собираемся ни продавать, ни передавать, ни в другие формы превращать наши акции».

Напомним, в пятницу «Роснефть» и «Башнефть» достигли мирового соглашения с АФК «Система» и «Система-Инвест». Согласно ему, «Система» выплатит «Башнефти» 100 млрд рублей. Окончательные расчеты должны быть завершены до 30 марта 2018 года, после чего стороны откажутся от взаимных претензий.