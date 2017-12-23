В Уфе отделы ГИБДД изменят режим работы Фото: nakhodka-online.ru В Уфе отделы ГИБДД изменят режим работы Фото: nakhodka-online.ru

УФА, 23 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе в период с 22 по 29 декабря временно изменен режим работы межрайонныйх регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД по Республике Башкортостан. Временные изменения графика коснулись отдела регистрации автомобилей по улице Индустриальное шоссе, 42/2 и отдела выдачи водительских удостоверений по улице Лесотехникума, 92/1.

Так, по информации пресс-службы ведомства, режим работы офисов ГИБДД в будние дни будет продлен с 9 часов до 21 часа, прием документов будет осуществляться до 20 часов, выдача документов до 21 часа.

В субботу рабочие часы — с 9 до 18 часов, прием документов до 17 часов, выдача документов до 18 часов. В воскресенье выходной день.

Также в период до 29 декабря изменен режим работы отдела технического надзора и регистрации авто мото транспортных средств уфимского отдела ГИБДД по адресу улица Лесотехникума, 92/1. Регистрация АМТС будет осуществляться ежедневно с 9 до 21 часа, прием документов до 20 часов, выдача документов до 21 часа.

30 и 31 декабря рабочим будет время от 9 до 18 часов, прием документов возможен до 17 часов, выдача документов до 18 часов.