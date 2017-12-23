Съезд КПРФ подтвердит решение о выдвижении Грудинина на пост Президента - Геннадий Зюганов Фото: ТАСС Съезд КПРФ подтвердит решение о выдвижении Грудинина на пост Президента - Геннадий Зюганов Фото: ТАСС

УФА, 23 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ждет, что съезд КПРФ подтвердит решение о выдвижении Павла Грудинина на пост Президента России. Ранее стало известно, что КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина в качестве кандидата на президентские выборы.

Съезд КПРФ пройдет в субботу и должен утвердить решение президиума и пленума ЦК партии о выдвижении директора подмосковного предприятия в качестве кандидата на выборах главы государства, которые состоятся весной следующего года.

«Грудинин был выдвинут вчера президиумом и пленумом, сегодня подтвердим на съезде, — цитирует Геннадия Зюганова ТАСС. — Я возглавляю Высший государственный совет народно-патриотических сил и штаб избирательной кампании».

Лидер КПРФ также сообщил, что порядка 33 тыс. человек вступили в партию в год 100-летия Октябрьской революции.