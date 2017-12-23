Депутат Госдумы Павел Качкаев возглавил федеральный проект «Городская среда» Фото: ИА «Башинформ» Депутат Госдумы Павел Качкаев возглавил федеральный проект «Городская среда» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Павел Качкаев возглавил федеральный проект «Городская среда». Решение об этом принято сегодня, 23 декабря, на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии «Единая Россия». В рамках XVII съезда единороссов проходит плановая ротация, и будут приняты изменения в устав.

Ранее проект, который стартовал в 2017 году, возглавлял депутат Государственной Думы Александр Васильев. В республике координатором является депутат Госсобрания РБ, руководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ирек Нигматуллин.

В рамках партпроекта «Городская среда» в этом году более чем 1,5 тысячи муниципалитетов с населением свыше 85,9 млн человек начали благоустройство дворов, парков, общественных пространств. Об этом заявил депутат Госдумы от Башкортостана член Генерального совета партии Павел Качкаев на дискуссионной площадке «Быть хозяином в собственном доме» на съезде партии «Единая Россия». Отметим, всего в Башкортостане по проекту «Городская среда» в текущем году отремонтировано 414 дворов. Финансирование из федерального бюджета составило 856 млн рублей, вклад республиканской казны — 175 млн.

«В 2017 году более 1,5 тысячи муниципалитетов получили субсидии на благоустройство территорий в рамках партпроекта «Городская среда», — рассказал Павел Качкаев. В рамках проекта было благоустроено свыше 19,5 тысячи дворовых и 2,5 тысячи общественных территорий, сообщил депутат.

Напомним, в ходе предвыборной кампании в Госдуму одним из самых актуальных и частых вопросов во время встреч с избирателями был вопрос благоустройства дворов и создания комфортной городской среды.

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов затрагивает интересы более 30 млн. жителей только региональных центров субъектов РФ, более 13 млн. жителей моногородов, поэтому повышение удовлетворенности жителей качеством городской среды стало одним из приоритетов Партии.

Проект направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха в центрах субъектов Российской Федерации и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства.