Рустэм Хамитов: «Мы будем создавать условия для нормальной жизни в сельской местности» Фото: Олег Яровиков Рустэм Хамитов: «Мы будем создавать условия для нормальной жизни в сельской местности» Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

«Мы будем создавать условия для нормальной жизни в сельской местности. Это закон жизни, мы не можем его нарушить. Думаю, что в этой части вы видите нашу работу, понимаете, как мы действуем, видите, с каким трепетом мы относимся к теме села. Так будет и дальше», — заявил глава Башкортостана во время своей недавней встречи с представителями местных СМИ.

Только в этом году, по его словам, за счет бюджета республики в сельской местности реализованы несколько десятков проектов – заасфальтированы дороги до населенных пунктов, где раньше не было асфальта. Продолжается строительство в муниципалитетах школ, детских садов, бассейнов, ледовых дворцов.

Рустэм Хамитов отметил, что сегодня в Башкортостане порядка 38 процентов населения – это сельские жители, и задача властей обеспечить их занятостью, создавать рабочие места. В связи с этим он высказался о необходимости ориентировать сельское население на работу в сфере услуг, а также о создании кооперативов.

«У нас не так много вариантов, кроме кооперирования, создания микро- и минипредприятий. И вот мы, что называется, сдвинули этот «камень». Сегодня сформирована программа по созданию доходогенерирующих предприятий в сельской местности. Это будут небольшие, стоимостью в 500-800 тысяч до 1 млн рублей, установки по переработке молока, мяса, обработке кожи, шерсти, пуха, пера и т.д. В каждом муниципальном районе в 2018 году будет создано такое предприятие», — сказал руководитель региона.

В настоящее время властями региона достигнуты договоренности с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства об использовании лизингового фонд для покупки оборудования, прежде всего, сельскохозяйственного назначения.

«Только за последние пять лет в сельской местности закуплено техники на 25 млрд рублей. Это тысячи единиц техники. При этом 5 млрд рублей в качестве субсидирования дала республика», — привел пример глава ремпублики.