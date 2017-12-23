В Уфе выпал долгожданный снег, за окном 8 градусов мороза Фото: МЧС по РБ В Уфе выпал долгожданный снег, за окном 8 градусов мороза Фото: МЧС по РБ

УФА, 23 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Утром 23 декабря в столице Башкирии наблюдается умеренно морозная погода, за окном 8 градусов мороза. Тем временем ночью в Уфе выпал долгожданный снег. По данным синоптиков, такая погода с обильными осадками продолжится в течение всех выходных.

«В выходные дни погодные условия изменятся – на территорию республики сместится область пониженного давления с северо-западных районов России. В зоне атмосферного фронта 23 декабря ожидается снег, ночью местами по западу республики до сильного, в отдельных районах метель, на отдельных участках дорог снежные заносы. 24 декабря снег ожидается небольшим. Температура воздуха в дневные часы составит -6,-11 градусов, ночью 8,13 градусов мороза, по юго-востоку до-19. В начале следующей недели по республике сохранится циклонический характер погоды со снегом различной интенсивности», — предупреждает Башгидрометцентр.

В связи с этим МЧС республики рекомендует водителям по возможности не выезжать на автотранспорте технически неподготовленом к движению по снежному накату и гололеду, быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима.