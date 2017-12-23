Рустэм Хамитов о снеге: «Необходимо использовать все современные подходы к решению проблемы с учётом жизни северных стран» Фото: автор Рустэм Хамитов о снеге: «Необходимо использовать все современные подходы к решению проблемы с учётом жизни северных стран» Фото: автор

УФА, 23 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Темой, связанной с очисткой улиц от снега, надо заниматься плотно, серьёзно. Не после того, как он выпал, а до этого момента. Необходимо использовать все современные подходы к решению проблемы с учётом жизни северных стран: Канады, Финляндии, Швеции, Норвегии. Об этом на встрече с представителями СМИ заявил глава Башкортостана Рустэм Хамитов, отвечая на вопрос, касающийся возникших проблем со снегом в прошлом году и их предотвращения в будущем.

«Не хватает техники – раз. Не хватает, может быть, организованности, оперативной реакции – два. В своё время промышленные предприятия очень много помогали в очистке снега. И сегодня помогают, правда, не в том объёме, и техники, видимо, нет – это три. Можно говорить и о том, что всеобщая автомобилизация предъявила огромные требования к качеству дорог, очистке снега. Наши города не были приспособлены для такого количества автомобилей. Мы сегодня втиснули в ту же Уфу в 10 раз больше автомобилей, чем было 20 лет назад. Это тоже объективный фактор», — сказал руководитель региона.

По мнению Рустэма Хамитова, надо идти по нескольким направлениям: с точки зрения снижения желания ездить на личном автомобиле, нужно работать над городским транспортом и, конечно, чистить улицы.

«Технику мы закупали, и будем закупать. Насколько я знаю, сейчас подписывается контракт на поставку 30 машин-снегоочистителей. В следующем году, наверное, будет закуплено ещё порядка 20 автомобилей. Кроме того, нужны маленькие, вёрткие машинки, которые ходят по тротуарам, — пояснил глава республики. — Нужны дворники. Их нет. Вы бываете в Москве, видите, что там дворников много. В пять утра уже стук этих лопаток, которыми очищают лед. Посыпают, конечно, химией очень много и усердно. Москва уже по-другому не может. А северные города в Финляндии, Швеции используют мелкую щебёнку, они наоборот ничего не растапливают».