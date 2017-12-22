Республиканский перинатальный центр и уфимский роддом № 4 объединят с 1 января 2018 года Фото: Олег Яровиков Республиканский перинатальный центр и уфимский роддом № 4 объединят с 1 января 2018 года Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе Республиканский перинатальный центр и роддом № 4 объединят с 1 января 2018 года. Об этом на встрече с представителями региональных и муниципальных СМИ заявил глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

«На сегодняшний день не решена в должном объёме задача снижения младенческой смертности и смертности детей в возрасте до года. По этому показателю в силу прежде всего субъективных причин мы оказались в шестом десятке регионов. При этом делаем всё для того, чтобы таких проблем не было. Финансирование достойное, новые объекты, перинатальный центр построили. Мы делаем всё. Теперь, что называется, ответ за врачебным сообществом, за системой здравоохранения. Почему теряем столько малышей? Почему такая некачественная работа? Почему всё это на сегодняшний день продолжается? – сказал Рустэм Хамитов. – Я уже говорил о том, что новое строительство, в том числе перинатальный центр, пока не дало ощутимых результатов. Но мы в ближайшие дни назначим нового главного врача, опытного человека. Процедуры по назначению уже практически завершаются».

По словам главы РБ, с 1 января будут объединены роддом № 4 и перинатальный центр.

«Надеюсь, что новый руководитель сумеет организовать работу должным образом, начиная с того, чтобы разобраться в причинах возникшей ситуации, и заканчивая при необходимости административными мерами», — сказал Рустэм Хамитов.

Как сообщало агентство «Башинформ» со ссылкой на собственные источники, первый замминистра здравоохранения РБ Назир Мингазов может уйти руководителем Республиканского перинатального центра, который объединят со столичным роддомом №4, еще один замминистра Рамиль Хамитов — главным врачом Республиканской станции переливания крови.