2018 год объявлен в Башкортостане Годом семьи Фото: пресс-служба Главы Башкортостана 2018 год объявлен в Башкортостане Годом семьи Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 22 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал Указ, согласно которому 2018 год объявлен в республике Годом семьи.

Документ подписан в соответствии с Указом Президента России «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и направлен на совершенствование государственной семейной политики, укрепление авторитета и поддержку института семьи.

Правительству Башкортостана поручено утвердить состав оргкомитета и план мероприятий по проведению Года семьи.

Администрациям муниципальных районов и городских округов рекомендовано создать местные оргкомитеты и провести соответствующие мероприятия.

О том, что 2018 год в Башкортостане планируется объявить Годом семьи, Рустэм Хамитов впервые заявил 13 декабря на заседании Правительства республики. Он отметил, что мероприятия в рамках Года семьи объединят усилия государства, общества и бизнеса по поддержке и развитию института семьи, укреплению семейных ценностей.

Напомним, что в России 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтёра). По словам Рустэма Хамитова, эти два направления – волонтёрство и семейная политика – будут хорошо сочетаться и дополнять друг друга.

– Мы знаем, что волонтёрство – это не только участие добровольцев в различных форумах, мероприятиях, но, прежде всего, постоянная ежедневная работа в обществе, в том числе на благо семьи, развития этой фундаментальной ячейки нашего общества, – отметил Глава республики. – Надеюсь, мы получим симбиоз и хорошие результаты по итогам 2018 года. Но для этого нам с вами, конечно же, нужно поработать.