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Депутаты Иглинского района Башкирии подвели предварительные итоги года

ПОЛИТИКА

УФА, 22 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Совет депутатов Иглинского района отчитался о проделанной работе в 2017 году.

Как было отмечено на 19-м заседании райсовета, в течение года дополнительно к утвержденному плану налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет поступило 76,7 млн рублей. Дополнительно выделены денежные средства на благоустройство Иглинского сельсовета, включая вывоз твердо-коммунальных отходов, модернизацию уличного освещения, текущий ремонт учреждений образования и культуры (котельные), закупку новогодних подарков отдельным категориям детей, оплату труда работникам бюджетной сферы, софинансирование ремонта поквартирного отопления в поселке Кудеевский, проектно-сметную документацию на следующий этап поквартирного отопления в многоквартирных домах, а также новой школы в микрорайоне Ново-Иглино, развитие электронного образования в школах района, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: местное самоуправление, итоги года
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