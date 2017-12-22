Депутаты Иглинского района Башкирии подвели предварительные итоги года
УФА, 22 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.
Совет депутатов Иглинского района отчитался о проделанной работе в 2017 году.
Как было отмечено на 19-м заседании райсовета, в течение года дополнительно к утвержденному плану налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет поступило 76,7 млн рублей. Дополнительно выделены денежные средства на благоустройство Иглинского сельсовета, включая вывоз твердо-коммунальных отходов, модернизацию уличного освещения, текущий ремонт учреждений образования и культуры (котельные), закупку новогодних подарков отдельным категориям детей, оплату труда работникам бюджетной сферы, софинансирование ремонта поквартирного отопления в поселке Кудеевский, проектно-сметную документацию на следующий этап поквартирного отопления в многоквартирных домах, а также новой школы в микрорайоне Ново-Иглино, развитие электронного образования в школах района, сообщили в администрации муниципалитета.